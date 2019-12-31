شاهد.. أصالة تحتفل ببدء عام 2020 بكلمات مؤثرة

ودعت المطربة أصالة، عام 2019 بكلمات مؤثرة على طريقتها الخاصة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وكتبت أصالة عبر حسابها قائلة : " عام يودّعنا بآخر صباح ليبدأ الجديد غداً ، علّه يأخذ
استكملت حديثها قائلة : "أعدكم جميعاً بأنّ أكون كما أتمنّى أنّ أكون ، ليس هو فقط عام جديد، بلّ هو تذكار لأنّ نتغيّر ونتجدّد ونعدو ، كلّ عام وجميعنا بخير وبلادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبّتنا بألّف خير".
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