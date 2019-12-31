شاهد.. أصالة تحتفل ببدء عام 2020 بكلمات مؤثرة

ودعت المطربة أصالة، عام 2019 بكلمات مؤثرة على طريقتها الخاصة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتبت أصالة عبر حسابها قائلة : " عام يودّعنا بآخر صباح ليبدأ الجديد غداً ، علّه يأخذ

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معه ماأبكانا وأحزننا ، ويأخذ الضّعف المُهين ، والانكسار الّذي أرهقنا ، ونعد أنفسنا بعام جديد ، بمشاعر أجمل وأكثر نضارة لنشعّ لمنّ حولنا فرحاً وأملّا، ولعائلتي الغاليه الحبيبه الّتي ناضلت منّ أجلي ، وأصدقائي الأوفياء الّذين لا يميلون لو مالت الحياة".

استكملت حديثها قائلة : "أعدكم جميعاً بأنّ أكون كما أتمنّى أنّ أكون ، ليس هو فقط عام جديد، بلّ هو تذكار لأنّ نتغيّر ونتجدّد ونعدو ، كلّ عام وجميعنا بخير وبلادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبّتنا بألّف خير".