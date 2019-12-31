هاني شاكر وأنغام يحييان حفلًا غنائيًا ضخمًا بموسم الرياض

يستعد كل من أمير الغناء العربي هاني شاكر والمطربة أنغام، لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك مساء يوم الأحد المقبل الموافق 5 يناير، ضمن فعاليات موسم الرياض للعودة علي مسرح ابو بكر

سالم.

Advertisements

ومن المقرر ان يقدم الثنائي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيهم القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

يذكر أن كان طرح النجم هانى شاكر مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "بينا " كلمات أحمد فطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، وهندسة صوت هانى محروس، وحرص شاكر على التعاون مع عدد كبير من الشباب من خلال هذه الأغنية، منهم المطرب والملحن الشاب أحمد زعيم.