يستعد كل من أمير الغناء العربي هاني شاكر والمطربة أنغام، لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك مساء يوم الأحد المقبل الموافق 5 يناير، ضمن فعاليات موسم الرياض للعودة علي مسرح ابو بكرسالم.
ومن المقرر ان يقدم الثنائي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيهم القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
يذكر أن كان طرح النجم هانى شاكر مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "بينا " كلمات أحمد فطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، وهندسة صوت هانى محروس، وحرص شاكر على التعاون مع عدد كبير من الشباب من خلال هذه الأغنية، منهم المطرب والملحن الشاب أحمد زعيم.
كانت هذه تفاصيل خبر هاني شاكر وأنغام يحييان حفلًا غنائيًا ضخمًا بموسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.