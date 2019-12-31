شاهد.. أشرف عبدالباقي عن جريما في المعادي: فاضل 10 كراسي

روج الفنان أشرف عبدالباقي، لمسرحيته الجديدة "مسرحية كلها غلط - جريما في المعادي"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وكتب "عبدالباقي" عبر حسابه قائلًا : "مستنينكوا اليلة دي Advertisements بمسرحية كلها غلط - جريما في المعادي علي مسرح الريحاني عشان نحتفل مع بعض!". بمسرحية كلها غلط - جريما في المعادي علي مسرح الريحاني عشان نحتفل مع بعض!". وتابع الفنان أشرف عبدالباقي حديثه : "كل سنة و انتوا طيبين.. فاضل ١٠ كراسي، إلحق إحجز تذكرتك!". فاضل ١٠ كراسي، إلحق إحجز تذكرتك!". ويذكر أن عرض «مسرحية كلها غلط.. جريمة في المعادي»، هى بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقى، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدى سلامة، أزياء هالة الزهوى، ديكور محمود سامى.

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