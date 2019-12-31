بعد طرح الأفيش الدعائي لـ"أشباح أوروبا".. هيفاء وهبي تتصدر السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، تريندات محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعدما طرحت الشركة المنتجة الأفيش الدعائي الأول لفيلم "أشباح أوروبا"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم

8 يناير المقبل.

كانت ظهرت هيفاء خلال الأفيش بإطلالة مختلفة، حيث انسدل الشعر الأصفر على ظهرها، وبدت خلال الصورة فائقة

الأنوثة.

من المقرر أن تدور أحداث "أشباح أوروبا" في إطار الإثارة والأكشن، وتم تصويره في أكثر من دولة، ويشارك هيفاء البطولة كل من أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، الفيلم قصة كريم فاروق، إخراج محمد حماقي.