تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، تريندات محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعدما طرحت الشركة المنتجة الأفيش الدعائي الأول لفيلم "أشباح أوروبا"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم8 يناير المقبل.
كانت ظهرت هيفاء خلال الأفيش بإطلالة مختلفة، حيث انسدل الشعر الأصفر على ظهرها، وبدت خلال الصورة فائقةالأنوثة.
من المقرر أن تدور أحداث "أشباح أوروبا" في إطار الإثارة والأكشن، وتم تصويره في أكثر من دولة، ويشارك هيفاء البطولة كل من أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، الفيلم قصة كريم فاروق، إخراج محمد حماقي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرح الأفيش الدعائي لـ"أشباح أوروبا".. هيفاء وهبي تتصدر السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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