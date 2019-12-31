الخميس.. السينما وتكنيكات المسرح بصالون الهناجــر

تستضيف سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة مساء الخميس 2 يناير 2020، أمسية جديدة من أمسيات صالون السينما الوثائقية . كما يحل الفنان د. أيمن الشيوي، استاذ المسرح وعميد كلية المسرح والسينما بالجامعة البريطانية، ضيف الصالون والذي من المقرر أن يناقش تأثر السينما المصرية بالأسلوب الإخراجي المسرحى، ويعرض مقاطع من فيلم الناصر صلاح الدين وأفلام فنان المسرح يوسف وهبي. والذي من المقرر أن يناقش تأثر السينما المصرية بالأسلوب الإخراجي المسرحى، ويعرض مقاطع من فيلم الناصر صلاح الدين وأفلام فنان المسرح يوسف وهبي. كما يتناول أهم الأساليب فى الحركة والديكور والملابس والموسيقى التصويرية، ورؤية المخرج لتطويع هذه الأدوات من خلال المنظور السينمائي، حيث إن المسرح يعتمد بشكل أكبر على تفاعل الممثل مع الجمهور من خلال تعبيره الجسدي وصوته وتعبير وجهه لتوصيل المعنى مباشرة بخلاف السينما التى تملك أدوات أكثر ثراءً. والموسيقى التصويرية، ورؤية المخرج لتطويع هذه الأدوات من خلال المنظور السينمائي، حيث إن المسرح يعتمد بشكل أكبر على تفاعل الممثل مع الجمهور من خلال تعبيره الجسدي وصوته وتعبير وجهه لتوصيل المعنى مباشرة بخلاف السينما التى تملك أدوات أكثر ثراءً. ومن المقرر أن يعقب عرض الفيلم ندوة يديرها المخرج أحمد فؤاد درويش.

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