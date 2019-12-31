الليلة.. أبو الليف يُحيي حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض

يستعد المطرب نادر أبو الليف، لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات "ليالى المحروسة"، مساء اليوم، الثلاثاء، التي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية.

من المقرر أن يقدم نادر خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها

ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

يشار إلى أن آخر أعمال أبو الليف أغنية "أهلًا بيك"، الذى قدمها احتفالًا ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر، من كلمات السيد على،

وألحان وتوزيع رامي المصرى.

يذكر أن المطرب نادر أبو الليف يستعد لطرح ألبومه الجديد، الذي من المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، وهم: الشعراء السيد على، وأحمد القبطان، وهشام صادق، والملحنون عماد تاج، ومحمود صادق، والموزعون مورو، وأسامة عبدالهادى، وصادق عادل صادق، وغيرهم.