تعرف على حقيقة تعاون بدرية طلبة مع جوجل

بعد نفي شركة جوجل العالمية خبر التعاون مع الفنانة بدرية طلبه في تقديم الخدمة الصوتية لخرائط جوجل "تطبيق "GPS" بطريقتها الخاصة مستخدمة اشهر إفيهات أفلامها، تصدرت الفنانة الكوميدية جوجل بالمملكة العربية السعودية وبحث الكثيرون عن حقيقة الخبر خاصة تأكيد الخبر من قبل الفنانة وتكذيبه من الشركة.

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وكشفت الصفحة الرسمية لشركة جوجل باللغة العربية حقيقة التعاون وتناولت الموضوع بشكل فكاهي يتناسب مع طبيعة بدرية طلبه وكتبت في تعليقين منفصلين:" "وده حصل هاو ماتش أو كلوك؟!؟".

وأوضحت الشركة الأمر وكتبت:" تساعد خرائط Google الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح. بقدر استمتاعنا بأفلام "بدرية طلبة"،نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google وسنستمر في مساعدة

المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت".

وهنا خرجت الفنانة الكوميدية في تصريحات إعلامية وقالت:"هناك أن هناك من اقترح عليها تقديم خدمة الاسترشاد بطريقتها، وأعجبت بالفكرة وبالفعل هناك من تواصل مع شركة جوجل ليحصلوا على خريطتها حق انتفاع فقط وليس صوتي بديل لصوت الرجل الذي يستخدمه البرنامج"، واكدت أنها سوف تبدا تسجيل الخدمة الأسبوع المقبل وطرح التطبيق قريبًا، وعلى العميل أن يختار ما بين صوتها وطريقة عرضها للخريطة وبين التطبيق الأساسي الخاص بجوجل.

فيما تناول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الخبر بشكل ساخر جدا فهناك من علق بمجموعة من إفيهات بدرية طلبه التي قد تستخدمها في التطبيق ومنها :"دخلت ف العمود روح الهي تنفضح"،"يمين الجاي الله

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يسترك وبعد كدة لمؤاخذة شمال"، "خش يمين إلهي تنستر متسمع الكلام يا وله كتك نيله في غبائك".

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فيما اقترح أحد المتابعين أن تكون بدرية طلبه أحد الاصوات المتاحة في التطبيق وعلى العميل ان يختار الصوت الذي يفضل أن يسمعه:"ممكن يبقى بداية فكرة ان كل واحد يختار ال voice assistance اللى يحبها و يبقى فى اكتر من assistant موجودين ك open source زى صوت Morgan Freeman او Jarvis اللى موجود على GitHub".

بينما انتقد البعض ما يتم تداوله موضحًا أن في تلك الفترة وما نستقبله من انهيار للذوق العام ولغة الحوار المتدنية المنتشرة بين الفئات المختلفة وما نتلقاه من الشاشة الصغيرة من خلال العمال الفنية، فنحتاج للارتقاء والحفاظ على اللغة العربية كونها لغة متحضرة قائلًا:"الناس محتاجين لغة وضيعة في كل شئ حتي عند سماع خرائط جوجل. أنا لا تريد ان انتقص من قدر الفنانة بدرية طلبه فهي ممثلة أولًا و أخرًا، العيب علي اصحاب الفكرة اللغة العربية لغة متحضرة".