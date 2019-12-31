إبنة ممثلين سوريين شهيرين تثير الجدل بجمالها.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لشابة جميلة وتساءل الكثيرون عن هويتها، ليتبين أنها حنين إبنة الممثلين السوريين ​قاسم ملحو​ و​أمال سعد الدين​.

وأبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بها، وركزت بعض التعليقات على درجة الشبه بينها وبين والدها ووالدتها، وقد إختلفت الآراء في هذا الشأن، بين الذين رأوا أنها تجمع ملامحهما معاً، وأخرين إعتبروا أنها أقرب إلى والدتها.

يُذكر أن لدى ملحو وسعد الدين، اللذين تزوجا منذ أكثر من 16 عاماً، إبنة أخرى، وكان ملحو نشر في وقت سابق صورة له برفقتهن.

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