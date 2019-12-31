ما حقيقة إستخدام كايت ميدلتون للشعر المستعار؟

ميرنا وليد - بيروت - كشف موقع Irish Independant أن السر الذي يكمن خلف تميّز تسريحات دوقة كامبريدج ​كايت ميدلتون​، زوجة ​الأمير ويليام​، هو إستخدامها الخصلات المستعارة.

وأشار تقرير نشره الموق0ع مؤخراً إلى أن كايت تلجأ إلى هذه الحيلة، من أجل زيادة كثافة شعرها.

ولتبرير ذلك عرض التقرير صورة لها وذكر أن آثار المادة اللاصقة تظهر للعيان، كما نبّه إلى الفارق في اللون بين تلك الخصلات بين شعرها الحقيقي.

كما أشار موقع النسخة الفرنسية لمجلة GALA، إلى أن كايت لم تؤكد هذا يوماً، مع الإشارة إلى عدم إستبعاد لجوئها إلى هذا الخيار.

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