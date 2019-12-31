ميرنا وليد - بيروت - أعلنت مجموعة MBC عن تفاصيل الموسم الثالث من برنامج The Voice Kids حيث ستضم لجنة تحكيم البرنامج كل من الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​، الفنان المصري ​محمد حماقي​.

ومن المقرر أن تبدأ رحلة اكتشاف المواهب الصغيرة اعتباراً من مساء السبت 4 يناير/كانون الثاني 2020، حيث تُستَهلّ أولى حلقات البرنامج مع مرحلة "الصوت وبس" التي تمتدّ لستة أسابيع، تليها حلقتيْن من "المواجهات"، فحلقة"مواجهة أخيرة"، ثم أخرى ختامية يُتوّج فيها أحد المشتركين الصغار بلقب الموسم الثالث، ويحْذو بذلك حَذوَ الفائزَيْن بالموسميْن الأول والثاني: لين الحايك من لبنان، وحمزة لبيض من المغرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. هؤلاء هم أعضاء لجنة تحكيم الموسم الجديد من "The Voice Kids" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.