ميرنا وليد - بيروت - بعد عشر سنوات على إطلاق مسلسل "ضيعة ضايعة" والذي حقق نجاحات كبيرة، عاد الممثل السوري ​حسين عباس​الى ذكريات المسلسل الذي جسد فيه دور الشرطي "حسان"، حيث نشر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مُركبة ضمت صورة من المسلسل جمعته بزميله الممثل السوري ​جرجس جبارة​ حيث كان يجسد دور رئيس المخفر في العمل وشخصيته كان إسمها "أبو نادر"، كما تضمنت الصورة التي نشرها عباس لقطة حديثة تظهره الى جانب جبارة في إحدى المناسبات.

وعلق عباس على الصورة : "عشر سنين .. كأنو مبارح".

الصورة تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وحصدت نسب رواج كبيرة.

يذكر ان مسلسل "ضيعة ضايعة" كان من بطولة باسم ياخور، الراحل نضال سيجري، حسين عباس، جرجس جبارة، تولاي هارون، آمال سعد الدين، زهير رمضان، رواد عليو وغيرهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد عشر سنوات..نجما "ضيعة ضايعة" يجتمعان من جديد ..بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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