كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دينا فؤاد تكشف عن برومو مسلسلها الجديد"الأخ الكبير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك الفنانة دينا فؤاد، أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

حيث نشرت الفنانة المتألقة، الإعلان الترويجي لمسلسلها الجديد" الأخ الكبير" المقرر عرضه ٤ يناير يوم السبت القادم، على حسابها الشخصى، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .

وعلقت"فؤاد"على الصورة:" استنونا يوم السبت القادم ٤ يناير cbc مسلسل"الأخ الكبير" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .

Advertisements

مسلسل " الأخ الكبير"

حيث شاركت الفنانة دينا فؤاد، في بطولة هذا المسلسل، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن منهم، محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدي، محمود حجازى، إيهاب فهمي، محمد عز .

وتدور أحداث المسلسل حول إطار درامي وإحتماعي، حول قصة شخص فقير يتواجد في حي فقير شعبي، بدعي"بولاق أبو العلا" ويمر بمراحل صعبة في حياته، ولكن يحاول التغلب عليها .