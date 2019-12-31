تراند اليوم : هكذا ودعت إيمان العاصي سنة 2019

نشرت الفنانة إيمان العاصى، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، صورة جديدة لها تودع بها عام 2019.

وظهرت إيمان العاصى فى الصورة بلوك صيفي، وعلقت عليها قائلة: “سلام 2019 ونرحب 2020”.

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها، وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

جميلة مصر إيمان العاصى ????????????????

كل سنة وانتي طيبة يا ملكة

Advertisements

جميلة الجميلات

العشق كله.. كل سنة وانتي طيبة

يذكر أن الفنانة إيمان العاصى شاركت في مسلسل “لمس أكتاف” والذي عرض بالماراثون الرمضاني، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجي.

وهو بطولة ياسر جلال، وفتحى عبدالوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، وسمر مرسي، ودنيا عبد العزيز، ومحمد عز، وهبة عبد الغنى، وأحمد كشك.