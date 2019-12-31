فن ومشاهير

تراند اليوم : الليلة رامي صبري وأشهر لاعبي الخفة وخبيرة أبراج بواحد من الناس

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في سهرة استثنائية مليئة بالإثارة والمفاجات في الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء في ليلة راس السنة ، يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي اهم وأشهر لاعبي الخفة في مصر والعالم العربي في اقوي تحدي ومواجهة تليفزيونية لاول مرة علي الشاشة وهم بسام شرف ، جينو ، أحمد عبد الرحمن

كما نلتقي في الفقرة الثانية بخبير الأبراج سمر ياقوت التي تكشف الأسرار وتوقعات الأبراج في 2020

وحصريا لقاء خاص مع النجم رامي صبري الذي يروي ذكريات وحكايات عن حياتة واغانية

ويقدم لنا اكثر من مفاجاة غنائية ننفرد بها في واحد من الناس واحتفالية راس السنة في الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء ٣١ ديسمبر.

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