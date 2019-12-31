نجوم الغناء يحتفلون بعيد ميلاد صلاح الشرنوبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل الموسيقار صلاح الشرنوبي بعيد ميلاده، بحضور أهل المغنى من شعراء وملحنين وفنانين وموزعين ومطربين.

وكان من بين الحضور كل من جمال بخيت، ووليد رزيقة، ومحمد قماح، ونادية سلامة، ومحمد فاضل، ومحمود صلاح، والمنتج الفني أمل علي أبوشادي.

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كما حضرت سمو الأميرة السعودية ريقة، والمطربة السورية نورما، ومحمد جمال، وأحمد الجمل والد الفنانة رحاب الجمل، ومجدي عبدالعزيز، وأسامه إبراهيم، وصفوت زينهم، وخالد عصفورة، ولبنى، وذلك باستديو شرنوبيات بالمهندسين.

وصلاح الشرنوبي من مواليد 29 ديسمبر عام 1957م بمدينة الإسكندرية في حي الأنفوشي، أتم مراحل تعليمه المختلفة حتى ألتحق بكلية الهندسة قسم الميكانيكا جامعة الإسكندرية والتي تخرج فيها عام 1979م، وبعد تخرجه مارس العمل كمهندس ميكانيكا حتى عام 1990 بعدها تفرغ للتلحين حيث استقر بالقاهرة.

وقد تأثرت ألحانه بالموال السكندري وأستلهمه في تلحين مقاطع لحنية في أعماله كما تأثر أيضاً بلون غنائي يسمى (الصهبا) وهذا اللون شهير جداً في مدينة الإسكندرية وهو نوع من الغناء الارتجالي يصاحبه الآلات المختلفة وأهمها آلة الأكورديون.