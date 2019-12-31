نورجول يشيلجاي تضج أنوثة في أحدث ظهور مع حبيبها بعد شائعة انفصالهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت الفنانة التركية نورجول يشيلجاي لأول مرة مع حبيبها، المنتج نجاتي كوشاباي، وذلك بعد انتشار شائعة قوية خلال الفترة الماضية حول انفصالهما.

نورجول رافقت نجاتي لحفل إطلاق فيلم «baba parasi»، حيث بدت النجمة التركية في قمة أناقتها بفستان أسود قصير ذو كم واحد، متزينة بأحمر شفاة صارخ، كما لملمت شعرها للخلف بتسريحة زادتها جاذبية وأنوثة، وكان لافتاً حرص الحبيبن على الدخول يداً بيد لمكان الحفل تأكيداً على استمرار علاقتهما العاطفية.

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يُذكر أن نورجول كانت قد كشفت عن نيتها في الارتباط الرسمي من نجاتي كوشاباي، ورغبتها في اقامة حفل زفاف في تركيا الصيف المقبل.

نورجول يشيلجاي سبق وتزوجت من الممثل التركي جيم أوزار عام 2004، ولكنها انفصلت عنه عام 2010، وقد أثمر زواجهما عن «عثمان» الذي انجبته الفنانة عام 2005، كما أنها دخلت في علاقة عاطفية الطبيب أوزجور إينال الذي يصغرها بـ5 سنوات لفترة قصيرة، بالإضافة لقصة حب أخرى عاشتها مع المخرج السينمائيّ تولجا كاراشيليك.

من ناحية أخرى، تنتظر نورجول يشيلجاي عرض فيلمها الجديد أصدقاء الحي»، وهو من إنتاج حبيبها، المنتج التركي نجاتي كوشاباي، حيث تجسد الفنانة في العمل المنتظر، وظهرت يشيلجاي في صور ترويجية للعمل بـ«لوك» صادم تخلت فيه تماماً عن أنوثتها، حيث بدت بشعر غير مصفف، وفستان شعبي فضفاض، وبدون ماكياج.