لاعبون أبرزهم رونالدو في دبي للاحتفال برأس السنة.. وميسي يصدم الجميع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرر عدد من نجوم كرة القدم قضاء ليلة رأس السنة في دبي، أبرزهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي الذي توج قبل يومين بجائزة أفضل لاعب في عام 2019، خلال النسخة الـ11 من حفل جوائز دبي غلوب سوكر العالمية.

ونال رونالدو الجائزة للعام الثاني على التوالي بعد تألقه خلال الفترة الماضية بقميص يوفنتوس في بطولة الدوري الإيطالي. وكان قد حل ثالثا في ترتيب جائزتي "الأفضل"المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خلف الثنائي ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك.

ونشر رونالدو صورة له مع عائلته في دبي، بعد تتويجه بالجائزة، وينوي بدء العام الجديد في المدينة ذاتها التي عادة ما تشهد توافد العديد من المشاهير ليلة رأس السنة.

ولن يكون "الدون" اللاعب الوحيد الذي سيقضي ليلة رأس السنة في دبي؛ فنجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي كريم بنزيما، هو الآخر، نشر صورة له على سواحل شواطئ دبي، وأعلن أنه سيقضي ليلة رأس السنة فيها، إضافة إلى صانع ألعاب ريال مدريد أيضا الكرواتي لوكا مودريتش، والذي اختار أحد منتجعات دبي لقضاء إجازة رأس السنة.

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كما تواجد نجم المنتخب الفرنسي السابق فرانك ريبري في دبي هذه الأيام، مع زوجته وأبنائه، لكنه اتجه إلى جزر المالديف لقضاء ليلة رأس السنة هناك، بينما اختار لاعب خط وسط النمساوي كونراد لايمر مع شريكته مدينة دبي أيضا.

كما نشر أندريه كارماريتش نجم هوفنهايم الألماني صورة له على إنستغرام وفي يديه رمال أبوظبي، فضلا عن النجم ماريو غوتسه نجم دورتموند، الذي ذهب إلى دبي فأثارت إعجابه هو وشريكته، ويستعد لتوديع 2019 من أرض الإمارات.

لكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني قد فاجأ الجميع على غير عادته وقرر قضاء ليلة رأس سنة 2020 في منزله مع زوجته أنتونيلا روكوزو وأولادهما، وقال إنه يريد أن يحتفل في أكثر الأماكن راحة في العالم.