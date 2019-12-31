تعرف على أبرز نجمات الفن على خشبة المسرح في السعودية

حظيت عدد من الفنانات ونجمات الكوميديا، في عام 2019، بفرصة الوقوف على خشبة المسرح، منهن من يقف للمرة الأولى وأخريات كانت لهن تجارب سابقة، وذلك من خلال مشاركتهن في العروض المسرحية، التي تعرض في المملكة العربية السعودية.

تشارك الفنانة سمية الخشاب، في مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، أمام نجم الكوميديا أحمد آدم، ومروة عبدالمنعم.

وتقف الفنانة الشابة تارا عماد، أمام النجم أحمد عز، في مسرحية "علاء الدين"، وهي من إخراج مجدي الهواري، وبطولة سامي مغاوري، وهشام إسماعيل، ومحمد ثروت.

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تستعد الفنانة انتصار، لعرض مسرحية "عويس ذا فويس"، 4 يناير المقبل، في السعودية، ويشاركها البطولة، أحمد سلامة، حسن عبدالفتاح، رضا إدريس، وعدد من الفنانين السعوديين.

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وتشارك الفنانة بدرية طلبة، ومايا دياب، في مسرحية "لوكاندة الأوباش"، مع عدد من النجوم، على رأسهم، ماجد المصري، حسن الرداد.

وفي 8 يناير، تستعد نشوى مصطفى، وأيتن عامر، لعرض مسرحية "عطل فني"، في موسم الرياض، بطولة، أكرم حسني، وشيكو، وهشام ماجد، وأوتاكا.

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