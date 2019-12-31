عصام كاريكا يكشف تفاصيل عمليته الجراحية

كشف الفنان والملحن عصام كاريكا تفاصيل العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا في الأحبال الصوتية.وقال كاريكا، إن سبب غيابه خلال الفترة الأخيرة هو قيامه بإجراء عملية جراحية في الأحبال الصوتية بسبب وجود نتوءات في الأحبال الصوتية.وأشار إلى أن سبب ظهور النتوءات هو إجهاده اليومي لصوته، مؤكدا أنه حاليا يشعر بتحسن شديد. قد يهمك ايضاً: "المهن الموسيقية" تحفظ الشكوى المقدمة من ياسمين نيارا ضد عصام كاريكا المهن الموسيقية تبرئ عصام كاريكا من "ادعاءات" مطربة جزائرية

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