"فروزن 2" ثالث أعلى الأفلام دخلا في 2019

تخطت إيرادات الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" حاجز المليار و167 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، ليصبح ثالث أعلى الأفلام دخلا في 2019.

تتربع استديوهات "ديزني" على عرش البوكس أوفيس العالمي خلال العام الجاري، وتتصدر قوائم الاستديوهات الأكثر حصدا للإيرادات في 2019 بأكثر من 10 مليارات دولار. يعتلي فيلم "Avengers: Endgame" القائمة بإجمالي ملياري و797 مليون دولار، يليله "The Lion King" بإيرادات تخطت المليار و656 مليون دولار، يحتل "Captain Marvel" المركز الخامس برصيد مليار و128 مليون دولار، ثم "Toy Story 4" برصيد مليار و73 مليون دولار، ويأتي "Aladdin" في المركز الثامن برصيد مليار و50 مليون دولار. وفقا للأرقام الصادرة عن موقع "بوكس أوفيس موجو".

تدور أحداث فيلم "Frozen 2" عندما تذهب (آنا) و(إلسا) و(كريستوف) و(أولاف) بعيدًا في الغابة لمعرفة سر وحقيقة بخصوص لغز قديم حول مملكتهم.

يشارك في البطولة: كريستين بيل، إدينا منتزل، ستيرلنج كي. براون، جوناثان جروف، إيفان راشيل وود، جوش جاد، ﺇﺧﺮاﺝ كريس باك وجينيفر لي.

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