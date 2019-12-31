علاء عزت يستعد لطرح أغنيتي "حد يفكرها" و"مجتش عليك"

يستعد الفنان علاء عزت لطرح عدة أغان على شكل السينجل خلال الفترة القليلة المقبلة، من بينها أغنية "حد يفكرها" وهي من كلماته وألحانه وتوزيعه، وأغنية مجتش عليك وهي من ألحانه وتوزيعه، وكلمات محمد أنيس، والأغنيتان هندسة صوت ماهر صلاح.

وأشار علاء إلى أنه ينوي أن يقوم بتصوير كل الأغاني على شكل الفيديو كليب، وطرحها خلال الفترة المقبلة عبر القناة الرسمية الخاصة به على يوتيوب.

يذكر أن أبرز أغاني علاء عزت أغنية "محاولناش" وهي من ألحانه وكلماته، وتوزيعه أيضًا بالاشتراك مع أحمد الفولي وحققت الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة، وأغنية "الفيل الأزرق" تم طرحها للرواية، بجانب cover أغنية "سلام" التي حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة.

وبدأ علاء عزت مشواره الفني منذ الصغر، حيث التحق بفرقة محمد عبدالوهاب، من ثم تحوّل إلى فرقة موسيقى عربية مع الدكتور طارق يوسف.

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