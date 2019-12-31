عمرو دياب يضع اللمسات الأخيرة على أغنية جديدة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يضع الفنان عمرو دياب اللمسات الأخيرة على أغنية جديدة انتهى من تسجيلها منذ أيام، سيقدّمها هدية للجمهور مع مطلع عام 2020. وهي إحدى أغاني ألبومه الأخير "أنا غير"، ولكن سيتم طرحها مع الساعات الأولى من 2020، على أن يتم طرح الألبوم في نهاية شهر يناير المقبل.

يذكر أنه طرح حتى الساعة 7 أغنيات على فتراتٍ متباعدة بحسب الخطة التسويقية. وهي "بحبه" و"أنا غير" و"يوم تلات" و"تحيرك" و"متغير"، "قدام مرايتها" و"اول يوم في البعد". علماً أن شركة "فودافون"، التي تملك حقوق تسويق الألبوم لعملائها ستُعلِن كافة التفاصيل.

هذا وأعلن "دياب" عن موعد حفله المقبل في مدينة جدة السعودية عبر حسابه على موقع "إنستغرام" حيث نشر الملصق الدعائي للحفل، معلقاُ "معكم مباشرة في الحفل المقبل بجدة، يوم 9 يناير في قاعة ليلتي".