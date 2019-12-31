شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عصام يستعد لحفل واتر واي وترقب لانطلاقة الحدث الأضخم فى مصر ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل رأس السنة 2019 والذي شهد حضور أكثر من 300000 متفرج يستعد أحمد عصام نجم الفايرووركس لإحياء حفل ضخم ليلة رأس السنة بالواتر واي التجمع الخامس.

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ومن المقرر أن يقدم أحمد عصام العرض الأضخم في مصر يضاهي العروض العالمية، وسيقدم الشو بتقنيات حديثة وأفكار مبهرة لم تستخدم من قبل.

وعن الحفل علق الفنان تامر حسني قائلا: "أحمد عصام بكرا هيقدم احتفال عالمي الأول من نوعه في مصر بالألعاب النارية الحديثة مع دخول السنة الجديدة، عقبال ما الدولة تعمل الاحتفال دا عند الهرم، والعالم كله يشوفه من خلال أفكار أحمد عصام بالتوفيق يا صاحبي".