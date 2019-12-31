شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية أبناء فناني مصر للثقافة والفنون يودعون عام 2019 ويحتفلون بــالجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عدد من أعضاء جمعية أبناء فناني مصر للثقافة والفنون بمقر الجمعية بوسط البلد باستقبال عام 2020 وتوديع عام 2019 الذي شهد انجازات كثيرة للجمعية واحتفالات وملتقيات نظموها بالتعاون مع وزارة الثقافة .

حضر التجمع السنوي للجمعية برئاسة المستشار ماضي توفيق الدقن كم كبير من أبناء الفنانين منهم ميريت عمر الحريري الأمين العام للجمعية وأعضاء الجمعية العمومية ايمان محمد شوقي وسمية عبد المنعم ابراهيم وسحر محمد نوح ومريم محمد نوح وهشام عبد العزيز محمود وعزة جمال اسماعيل وجيني جلال حفيدة الفنانة عقيلة راتب ومنال كمال حسين ودينا يوسف داوود وإيمان عبدالحفيظ التطاوي وبدوي ابراهيم سعفان ونادية حلمي رفله وشيماء فكري أباظة وخالد حسن عابدين وأيمن فريد نجل الفنانة الراحلة ليلي فهمي ومعتز ولي الدين شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين ووفاء متولي أرملة الفنان الراحل محمد متولي وسالي إبراهيم أرملة الفنان الراحل إبراهيم خان ومونا حلمي امين وصافي عبد الشافي عبد القدوس ومنار حسام وهيب وليلي التابعي ابنة كبيرالرحماني وعطا عادل خيري وميريت حمدي أحمد .



المستشار ماضي توفيق الدقن وخالد عابدين والزميل جمال عبد الناصر



نادية حلمي رفله والفنان عماد الراهب وعمر عبدالعزيز وميريت الحريري



الفنان عبد الله مشرف مع سمية عبدالمنعم ابراهيم وجيني جلال



ميريت عمر الحريري مع عمر عبدالعزيز وعمرو عابدين



المخرجان عمر عبدالعزيز وعمرو عابدين والمونتير والمخرج ضياء داوود

كما حضر الاحتفال المخرج الكبير عمر عبد العزيز والفنان عبد الله مشرف والمخرج عمرو عابدين والمخرج والمونتير ضياء داوود والفنان عماد الراهب والمخرج أشرف أبوالنجاوالمخرجة بشري صلاح الدين .



المخرج عمر عبدالعزيز مع اعضاء الجمعية من بينهم سحر ومريم نوح وشيماء أباظة وايمان شوقي

وأوضح المستشار ماضي توفيق الدقن لليوم السابع خلال التجمع أن الجمعية في عام 2020 ستكون أولي أولوياتها مناقشة التعديلات الواردة على القانون رقم 82 لسنة 2002 فى الباب الثالث المعروف بحق المؤلف والحقوق المجاورة ومنها حق الأداء العلنى لفنانى الأداء، تمهيدا لإقرار هذه التعديلات خلال الدورة المقبلة لمجلس النواب .

يذكر أن جمعية أبناء فناني مصر للثقافة والفنون اختيرت رئيسا للجنة الثقافة والفنون بإدارة عابدين، تحت رعاية وزارة التضامن، وهي تضم أكثر من ١٢٠ عضو من أبناء الفنانين، وتعد الجمعية الجهة الوطنية التي تمثلهم علي كل المستويات .

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جانب من الاحتفال



الفنان عبد الله مشرف



نادية حلمي رفله والفنان عماد الراهب وعمر عبدالعزيز وميريت الحريري



ماضي توفيق الدقن وجيني جلال حفيدة الفنانة العظيمة عقيلة راتب



الفنان عماد الراهب



الفنان عبد الله مشرف مع سمية عبدالمنعم ابراهيم وجيني جلال



شيماء فكري اباظه وعمر عبدالعزيز