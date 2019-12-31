شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان بـ "جناحات" في حفلته بالمغرب الأخيرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعل الفنان محمد رمضان، حفلته التي أقامها في دولة المغرب، أول أمس، وظهر بشكل مختلف في الحفل الذي حضره عشرات الالاف، وحرص على إعادة نشر مقاطع الفيديو التي شاركها متابعيه الذين حرصوا على حضور الحفلة عبر الأستوري الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، وظهر رمضان في احدى مقاطع الفيديو التي أعاد نشرها وهو عار من منطقة الصدر، ومرتدي جناحات ضخمة باللون الذهبي، وسط تشجيع وحماس من جمهوره داخل الحفل، بالإضافة إلى مشاركة متابعيه لعدد كبير من الفيديوهات الأخري.

ووجه رمضان الشكر لملك المغرب في منشور له عبر حسابه الشخصي، وكتب قائلاً " شكراً جلالة الملك محمد السادس، شكراً الجمهور المغربي على هذا الحب والتقدير الحمد لله، أقوى حفلة في مراكش، ثقة في الله نجاح"، مضيفاً مقطع فيديو لأبرز اللقطات من حفلته.

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ويستعد محمد رمضان لطرح كليب جديد بعنوان "رايحين نسهر"، مساء اليوم الثلاثاء تزامنًا مع ليلة رأس السنة على يوتيوب والقنوات الفضائية، لتكون هذه الأغنية بمثابة استكمال رمضان لخطة غنائية يسير عليها، بعد نجاح أغانيه الأخيرة وتحقيقها لنسب مشاهدة مرتفعة.

وكان رمضان قد شارك منذ عدة أسابيع فى فعاليات احتفالية المسيرة الخضراء فى المغرب، كما لعب فى مباراة ودية جمعت بين منتخب أفريقيا أمام منتخب أساطير العالم، الذى ضم عددًا من نجوم كرة القدم من داخل قارة أفريقيا، ومن مصر مثل وائل جمعة ونادر السيد، وأقيمت داخل المملكة المغربية.





ويستعد الفنان محمد رمضان بمشاركة المطرب المغربى سعد لمجرد، لإحياء حفل غنائي فى ليالي مهرجان دبي، يوم 10 يناير، وشارك سعد لمجرد جمهوره بصورة البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة، قائلاً: "دبي إحنا جايين"، ليكون الحفل الأول الذى يجمع الثنائي بعدما قدما سويًا أغنية "إنساى" على طريقة الفيديو كليب وحقق نسب عالية على موقع يوتيوب تخطلت 180 مليون مشاهدة.