هانى شاكر وأنغام يجتمعان في مهرجان الرياض للعود 5 يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع الفنان هانى شاكر أمير الغناء العربى، والمطربة أنغام، فى حفل غنائى ضخم، داخل المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل، ويتضمن الحفل أيضا أكبر تجمع عربى لعازفى العود من مختلف الدول، ومعرض يجمع نوادرالأعواد حول العالم، ومعرض لأشهر مصنعى العود من مختلف دول العالم. و يستعد أمير الغناء العربي الفنان الكبيرهاني شاكر، لتحضير أغنية سينجل جديدة بمناسبة عيد الحب، ولم يكشف تفاصيل عنها حتى تكون مفاجأة للجمهور وقت طرحها. وأحيا هانى شاكر مؤخرا حفلا غنائيا بالولايات المتحدة الأمريكيةعلى مسرح السيفيك سنتر بولاية متشيجان، والذى وصف بالأضخم من حيث الحضور من أبناء الجاليات العربية، وتألق أمير الغناء بعدد كبير من أغانيه الرومانسية والطربية التى أشعلت أجواء المسرح طوال الحفل، منها "أنا قلبى ليك" و"على الضحكاية" و"نسيانك صعب أكيد" و"هشكى لمين يا عين" و"يا ريتنى" و" لسة بتسألى"، و"متهدديش" و"طاير يا هوى" و"بلدى" و"مسا النور والهنا".. بالإضافة إلى "جانا الهوا" و"سواح للعندليب وغيرها . Advertisements يذكر أن النجمة أنغام حققت نجاحا كبيرا خلال العام الحالى من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، فضلا عن إحيائها لعدد كبير من الحفلات الناجحة بمصر فى دار الأوبرا المصرية والمنارة، بالإضافة لحفلات أخرى بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، بالإضافة إلى حفلاتها فى الكويت.

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