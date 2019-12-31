حصاد 2019: أجمل اللحظات الرومانسية بين الأزواج العرب

عاش المشاهير العرب هذا العام لحظات رومانسية مميزة مع نصفهم الآخر، وقاموا بمشاركة هذه اللحظات مع جمهورهم عبر انستقرام. في حصاد 2019، هذه أجمل اللحظات الرومانسية بين الأزواج العرب: النجمة فرح الهادي هي الأكثر مشاركة لحظات حياتها خاصة الرومانسية مع جمهورها، وهنا نرى احدى الصور التي تجمعها بزوجها عبر انستقرام. النجمة سيرين عبد النور أيضاً غالباً ما تظهر حبها لزوجها فريد رحمة وتنشر صورة رومانسية برفقته عبر حسابها في انستقرام. Advertisements النجمة هنادي الكندري نشرت صورة برفقة زوجها خلال احدى جلسات التصوير الرومانسية معه. أما النجم تيم حسن قام بنشر صورة مع زوجته وفاء الكيلاني وتظهر نظرات الرومانسية بينهما. كما ان النجم رامي عياش شارك جمهوره بصورة له مع زوجته داليدا عياش وهي تقبله. تابعي أيضا: حصاد 2019: إطلالات كارثية للنجمات حصاد 2019: نجمات بدون مكياج هذا العام حصاد 2019 : نجمات عرب اعتمدن المكياج القوي الصارخ

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