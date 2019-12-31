هند القحطاني تكشف تفاصيل طلب رجل أعمال الزواج بها : ” يقول لي أنا رجل أعمال وأنا خدام النسوان وتحت رجولك ” .. وكيف كان تعليقها ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 02:55 مساءً - نشرت الناشطة السعودية ” هند القحطاني ” عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” مقطع فيديو كشفت من خلاله عن تلقيها عرض زواج في رسالة من أحد المعجبين على الإيميل الخاص بها بطريقة وصفتها ب ” الرخيصة ” .

وبدأت هند القحطاني في بداية الفيديو وهي تقول : ” الله لا يبلانا .. كل الشعب صاروا رجال أعمال ” .

وتابعت وهي تتحدث عن تفاصيل عرض الزواج : ” أنا رجل أعمال وأنا خدام النسوان وتحت رجولك يا القحطانية وعندي أموال وراح أعطيكي الي تبغينه .. وإنتي حرة وسوي اللي تبغينه وأعبدك وأحب رجولك واللي تبغينه أنا تحت أمرك ” .

Advertisements

وأعربت هند القحطاني عن استيائها من تلك الرسالة وموقفها تجاهه قائلة : ” والله إذا تعطيني الدنيا وما فيها وما عليها وإن كنت أغنى رجل وأحلى رجل في العالم والله ما خديتك ” .