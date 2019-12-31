كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 02:55 مساءً - نشرت الناشطة السعودية ” هند القحطاني ” عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” مقطع فيديو كشفت من خلاله عن تلقيها عرض زواج في رسالة من أحد المعجبين على الإيميل الخاص بها بطريقة وصفتها ب ” الرخيصة ” .
وبدأت هند القحطاني في بداية الفيديو وهي تقول : ” الله لا يبلانا .. كل الشعب صاروا رجال أعمال ” .
وتابعت وهي تتحدث عن تفاصيل عرض الزواج : ” أنا رجل أعمال وأنا خدام النسوان وتحت رجولك يا القحطانية وعندي أموال وراح أعطيكي الي تبغينه .. وإنتي حرة وسوي اللي تبغينه وأعبدك وأحب رجولك واللي تبغينه أنا تحت أمرك ” .
وأعربت هند القحطاني عن استيائها من تلك الرسالة وموقفها تجاهه قائلة : ” والله إذا تعطيني الدنيا وما فيها وما عليها وإن كنت أغنى رجل وأحلى رجل في العالم والله ما خديتك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر هند القحطاني تكشف تفاصيل طلب رجل أعمال الزواج بها : ” يقول لي أنا رجل أعمال وأنا خدام النسوان وتحت رجولك ” .. وكيف كان تعليقها ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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