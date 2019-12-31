كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 02:55 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” أيتن عامر ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو برفقة الفنانة ” أروى جودة ” وهما في أحد شوارع جورجيا . وظهرت كلا من أيتن عامر وأروى جودة وهما يرقصان على أنغام مهرجان ” مشينا صح مش عاجب ” في الشارع . وبدأت أيتن في الغناء مع الأغنية في رسالة منها توجهها بطريقة مرحة إلى عام 2019 قبل ساعات من إنتهائه . Advertisements وكتبت أيتن عامر في تعليقها على مقطع الفيديو : ” تحبوا تقولوا إيه ل 2019 ؟ ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. رقص أيتن عامر وأروى جودة في الشارع على أنغام المهرجانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.