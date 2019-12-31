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كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 02:55 مساءً - نشرت والدة الفنان المصري ” أحمد عبد الله محمود ” الكاتبة الصحفية ” حنان البنبي ” صورة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تظهر فيها مع إبنها وأرفقتها بتعليق توجه من خلاله الشكر للقضاء المصري .
وذلك احتفالا وتعليقا منها على صدور حكم من محكمة الأسرة برفض دعوى الطلاق للضرر المرفوعة من الفنانة السورية ” سارة نخلة ” ضد زوجها أحمد عبد الله محمود يوم أمس الإثنين .
فكتبت حنان البنبي في تعليقها قائلة : ” شكرا لرجال القضاء النزيه .. شكرا قضاة بلادى الغالية مصر ” .
ولم يعلق الفنان أحمد عبد الله محمود على قرار المحكمة لأنه لا يزال هاربا من حكم بالسجن لمدة عامين بعد إدانته بتهمة تبديد إيصال أمانة لصالح زوجته سارة نخلة .
وكانت سارة نخلة قد قامت برفع قضية ” خلع ” منذ فترة قبل إصدار هذا القرار من محكمة الأسرة لتنفصل رسميا عن زوجها وتعلن تنازلها عن كل حقوقها الشرعية من أجل الحصول على حريتها .
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة مصرية تقضي برفض دعوى طلاق سارة نخلة من أحمد عبد الله محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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