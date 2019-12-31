لأصحاب مرض الكلى المزمن ” .. تعرف على أفضل الأطعمة التي يجب تناولها “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 02:55 مساءً - نشرت مجلة ” بينك فيلا ” مجموعة من أفضل الأطعمة لمرضى الكلى المزمن الذين وصلوا إلى 10 % من سكان العالم .. والتي تساعد في الحفاظ عليها وعلى الصحة بشكل عام .

فالكلى تعد من أهم أعضاء الجسم حيث تقوم بتنقية الدم وتفرز هرمونات تساعد في تنظيم ضغط الدم وتوازن سوائل الجسم .

ومع تعرض إحدى الكليتين للتلف يتأثر الجسم بكامله سلبا .. مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض الأخرى كما أن إتباع نظام غذائي غير مناسب سيفاقم من الحالة .

وتمثلت أفضل الأطعمة لأصحاب مرض الكلى المزمن في الآتي :

1- العنب الأحمر : حيث يتميز العنب الأحمر بثرائه بفيتامين سي واحتوائه على مركبات ” فلافونيد ” المضادة للأكسدة مما يساعد في تقليل الالتهاب .. كما يعد العنب الأحمر من الأطعمة المفيدة للقلب ويحمي من السكري .

2- القرنبيط : فهو غني بفيتامينات سي و كي وفيتامين بي المعقد المعروف أيضا بحمض الفوليك .. كما أنه غني بخصائص مضادة للالتهابات ويحتوي على نسبة عالية من الألياف مع نسبة بسيطة من البوتاسيوم أيضا بما يناسب متاعب الكلى .

3- بياض البيض : يحتوي بياض البيض على مستويات صحية من البروتين ويناسب الأشخاص الذين يخضعون لعلاج غسيل الكلى .. ولكنهم بحاجة للتحقق المستمر من مستويات البروتين لديهم عند التركيز على تناول بياض البيض .

4- سمك القاروص : غني بالبروتين واوميغا 3 كما يحتوي على مستويات منخفضة من الفوسفور .. ويساعد سمك القاروص على تقليل الالتهاب وخطر الإصابة بالاكتئاب واضطراب القلق .

5- التوت الأزرق : يعد من الأطعمة المناسبة لمرض الكلى المزمن لأنه يحتوي على نسب منخفضة من الصوديوم والفوسفور والبوتاسيوم .. كما إنه مصدر جيد لمضادات الأكسدة ويساعد في الحماية من أمراض القلب والسرطان والضعف الإدراكي والسكري .

Advertisements