196 مليار درهم نفقات موازنة دبي لـ3 أعوام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، دورة موازنة لـ3 أعوام من عام 2020 حتى 2022، بإجمالي نفقات قدره 196 مليار درهم، وذلك استمرارا لنهج حكومة دبي في تعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة.

وجاءت دورة الموازنة للأعوام الـ3 لتلبّي طموحات المستقبل، وتؤكد عزم دبي على المضي في إسعاد المجتمع وتحفيز ريادة الأعمال.

وتُبرز الخطة المالية مدى اهتمام حكومة دبي بإتاحة أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي والتحفيز لقطاعات الأعمال بالإمارة، بإعطاء صورة واضحة للأهداف الاقتصادية للحكومة خلال الأعوام الـ3 المقبلة؛ ما يدعم التخطيط متوسط الأجل للقطاعات الاقتصادية بالإمارة ويتيح رؤية واضحة للقطاع الخاص العامل فيها.