الزمالك يحدد سعر بيع ساسي بعد عرض الشباب السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى نادي الزمالك المصري، عرضا رسميا من نادي الشباب السعودي، للتعاقد مع لاعب خط الوسط التونسي الدولي فرجاني ساسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.

وأكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيتم مناقشة العرض مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وأضاف المصدر أن النادي سيطلب 10 ملايين دولار، للموافقة على بيع اللاعب في حالة موافقة النادي على العرض.

وكان فرجاني ساسي قد انضم إلى الزمالك في الصيف قبل الماضي قادمًا من النصر السعودي وسبق أن رفض النادي الأبيض رحيل اللاعب في بداية الموسم الحالي بعد تلقيه عروضا سعودية.

وقدم ساسي مستويات مميزة مع الزمالك وبالأخص في الموسم الماضي الذي ساهم فيه بشكل كبير في حصول فريقه على لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخه.