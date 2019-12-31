جينيفر لوبيز روسيا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت صور طالبة روسية دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشبه الكبير بينها وبين المغنية الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صور ناتاليا ميرسكيك (19 سنة)، التي أكسبها مظهرها شهرة بين الناس.

وقالت ميرسكيك "إن أشخاصا كثيرين أوقفوها من قبل بهدف أخذ صورة معها ظنا منهم أنها المغنية الأمريكية التي تفوقها في العمر بأكثر من 30 سنة".

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وعن ذلك علّقت: "ليس من الرائع أن يخلط الناس بينك وبين شخص يبلغ من العمر 50 عاما، في حين أنني لم أبلغ الـ 20 بعد، لكنها جينيفر لوبيز التي لا تبدو في سنها، لذا أعتبر ذلك إطراء"، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضافت: "قال لي أحدهم لأول مرة إنني أشبهها، كنت في الـ 14 من عمري، ولم أكن أعرف حقا من هي. لكن حين بدأت في أداء بعض عروض الأزياء، عرضت فنانة المكياج أن تجعل شعري ومساحيقي مثلها، ولم أصدق كم كنا متشابهتين".





وأكدت الفتاة التي تعمل في مجال عرض الأزياء أنها تفخر بمظهرها وأن حلمها هو مقابلة جينيفر لوبيز شخصيا، قائلة: "أودّ أن أعرف ما هو رأيها الشخصي".