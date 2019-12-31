Dec 31, 2019
لأن لا مكان لليأس والاستسلام، ولأن ست الدنيا بيروت هي عنوان للسهر والفرح والسياحة والثقافة والجمال والحياة والحب، أحيا النجم اللبناني ناجي اسطا حفلاً مبهراً في ملهى “انتيكا بار” في بيروت أمس الأثنين، وسط حضور كبير من عشاق السهر والوجوه المعروفة .
في البداية، اعتلى “اسطا” المسرح وسط تصفيق حار مقدماً باقة من أروع وأجمل اغنياته الخاصة حيث أشعل الأجواء وحماس الحضور الذين رقصوا وغنوا حتى ساعات الفجر الأولى.
ناجي رحب بالحضور وتمنى عيداً سعيداً للجميع والآمان لـ لبنان، ثم قدّم باقة من الأغنيات لمجموعة من أهم النجوم “وولع الاجواء” بـ “يا سيف على الاعداء طايل” لـ مروان محفوظ، “أنا يا طير” لـ عاصي الحلاني، “ما وعدتك بنجوم الليل” لـ وائل كفوري، “قلبي عشقها” لـ راغب علامة، “يا بتفكر يا بتحس” لـ شيرين عبد الوهاب، أيضاً غنى لزياد الرحباني “شو هالايام” بالاضافة الى العديد من الأغنيات.
أيضاً لم يغب لبنان عن حفلة ناجي اسطا في أكثر من محطة غنائية وكرّم الجيش اللبناني بأغنية ووجه له التحية.
بإختصار حفلة من أروع الحفلات التي قدمها ناجي اسطا الذي بدا سعيداً ومتفاعلاً ومنسجماً مع الحضور اضافة الى كاريزماته وامتلاكه للمسرح على الرغم من الوعكة الصحية التي ألمت به قبل أيام حيث ارتفعت حرارته لتلامس الـ 40 ولكن هذا ان دلّ على شيء يدل على خبرته الفنية الناجحة ومهنيته اللامتناهية.
نذكر اخيراً ان ناجي يودع العام ٢٠١٩ مع جمهوره الليلة في فندق لو رويال ضبيه الى جانب النجم آدم.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- ناجي اسطا يتألق في ليلة ساحرة ومن العمر في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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