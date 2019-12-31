أفراح ودموع وأزمات الفنانين تشعل 2019 بأحداث مثيرة تابعها الجمهور

حان وقت رحيل "2019"، ليغادر عام وتُغلق صفحاته بكل ما احتضنته من فرحة، حزن، اثارة، تشويق، بين جدران الفن في هذا العام حكايات أخرى تحمل حواديت كان الجمهور شاهدا عليها، نجوم غابوا وبقيت إبداعاتهم الفنية ووجوه وليدة كان لها حضور مميز، وزيجات فنية جذبت الأنظار، وأزمات لم يكتب القدر نهايتها لتستكمل رحلتها في 2020، وفي السطور التالية نرصد محطات قطار العام بكل تفاصيله في حصاد الليلة الأخيرة لرحلة 365 يوما بين الضحكة والدموع.

أنغام وريهام وهنا في عش الزوجية

شهد عام 2019 الكثير من الزيجات التي كانت الحدث الأكثر اهتماما بين الجماهير وفي مقدمة هؤلاء إعلان الفنانة انغام زواجها الرابع من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم في مفاجأة كبرى اثارت الكثير من الجدل بعد ساعات من إعلانها خاصة انه متزوج من ياسمين عيسى وله منها طفلان.

تستمر أفراح 2019 بزواج الفنان محمد رشاد والإعلامية مى حلمى ليكتب لهما الزفاف هذا العام بعد تأجيل حفل زفافهما فى 2018، كما تضمنت القائمة ايضا زواج الفنان أحمد فهمى من الفنانة هنا الزاهد بعد قصة حب عاش معها الجمهور لشهور حتى تم زفافهما كما شهد هذا العام عقد قران الفنان أحمد حاتم على فتاة من خارج الوسط الفنى تدعى جايدا الديب، وتختتم قائمة زيجات هذا العام بزواج الفنانة ريهام حجاج من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد شائعات كثيرة عن ارتباطهما.

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المشاكل الأبرز.. خلافات أصالة وملابس رمضان وزلات لسان شيرين

فى جراب هذا العام كان هناك الكثير من الأزمات على الساحة الفنية كان أبرزها مشاكل الفنانة اصالة مع الفنانة أنغام بسبب زواجها من أحمد ابراهيم وهو أيضا الأمر الذى ربما أحدث شرخا فى علاقة انغام بنجلها عمر، أما الفنانة شيرين عبد الوهاب فهى ترفض دائما أن تمر السنوات بدون أزمات حيث وقعت فى فخ تصريحاتها المسيئة عن مصر فى حفلها بالبحرين والتى كان سببا فى صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بإيقافها عن الغناء وهكذا كان نفس القرار للمغنى الشعبى حمو بيكا الذى هدد باقتحام النقابة لمنعها منحه عضوية النقابة، كما شهد هذا العام دخول الفنانة صابرين محطة الأزمات بعد إعلانها خلع الحجاب وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل والانقسام بين جمهورها بين مؤيد ومعارض كما تضمن 2019 أزمة الفنان محمد رمضان بسبب حفلة فى الساحل الشمالى والتى ظهر خلالها بملابس عارية وهو ما وضعه فى أزمة مع نقابة المهن الموسيقية.

طلاق فى بيوت المشاهير

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بين أيام عام 2019 كانت هناك حواديت انفصال لكبار النجوم فى حكايات ربما كانت الأكثر صدمة بين الجماهير وتصدر مشهد هذا العام الفنانة الكبيرة غادة عادل التى أعلنت منذ شهور طلاقها من زوجها مجدى الهوارى بعد رحلة زواج استمرت لسنوات طويلة وهو الأمر الذى كان مفاجأة حزينة لمحبيها ، وهكذا كان نفس الحال للفنانة ياسمين عبد العزيز التى أعلنت هى الأخرى انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، كما تضمنت القائمة طلاق الثنائى أحمد سعد وسمية الخشاب بعد رحلة من الأزمات والمشاكل التى وصلت لجدران المحاكم، أما أحمد فلوكس وهنا شيحة فقررا الانفصال فى هدوء تام بعد زواج لم يدم طويلا.

وايضا شهدت الشهور الماضية طلاق عمرو سعد لزوجته شيماء فوزى وانفصال على ربيع وندى محمود وايضا طلاق الفنانة بسمة وعمرو حمزاوى وانفصال الفنانة مروة ناجى عن زوجها د.أحمد مجاهد وانفصال محمود العسيلى عن زوجته الثانية اما الفنانة أصالة فقد كتب عام 2019 شائعات عن طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان وهو الخبر الذى يبقى بين الحقيقة والسراب حتى كتابة هذه السطور.

نجوم غيبهم الموت

هنا هى المحطة الأكثر حزنا فى هذا العام حيث شهدت رحيل كبار النجوم وحملت بين طياتها الكثير من دموع الفراق بدأت برحيل الفنان المبدع عزت أبو عوف أعقبه بأسابيع رحيل الفنان فاروق الفيشاوى الذى رحل بعد رحلة صراع مع المرض ليدخل نجله الفنان أحمد الفيشاوى فى حالة من الاكتئاب لشهور قبل أن يعود لممارسة رحلته الفنية، كما شهد هذا العام رحيل الفنانة محسنة توفيق والفنان محمد نجم والناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله ورحيل الفنان القدير محمود الجندي بعد رحلة من الابداع قدم خلالها الكثير من النجاحات ولم تمر شهور ليسقط نجم جديد ويكتب اسم الفنان طلعت زكريا في دفاتر شهادات الوفاة لهذا العام وذلك بعد صراع مع المرض .

أما الواقعة الأكثر حزنا وصدمة كانت في فاجعة رحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي الذي استيقظ الجمهور على خبر وفاته داخل شقته في صمت وبدون مقدمات مفاجئة ليغلق هذا العام صفحاته الحزينة برحيل الفنان شعبان عبد الرحيم والمخرج سمير سيف بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة ومن المخرجين أيضا شوقي الماجري واسامة فوزي ومحمد النجار

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