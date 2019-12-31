المطرب محمد عباس يؤكّد أنه سيقوم بطرح ألبوم في ليلة رأس السنة

قال المطرب الشاب محمد عباس إنه سعيد لحصوله على لقب أفضل مطرب صاعد للمرة الثانية، متمنيا أن يكون التكريم بداية لنجاحات أكثر في عام 2020.وكشف عباس حقيقة اعتزاله الغناء قائلا: "لم أقل إنني قررت اعتزال الغناء ولكني كنت أفكر في الأمر فقط بسبب ما يدور في الوسط الفني ولكن لم أحسم الأمر، معلنا أنه سيقوم بطرح ألبوم غنائي في ليلة رأس السنة".

وتابع: "قمت بالتحضير للألبوم لمدة عامين وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور فأنا حريص على تقديم شىء مختلف للجمهور، ويضم الألبوم الجديد 12 أغنية تعاون فيهم مع تامر حسين ومدين ومحمد يحيى وسلمى رشيد وكذلك 4 أغاني من ألحانه". وأعرب عن تمنياته بخوض تجربة التمثيل في الموسم الرمضاني المقبل عن طريق تقديم دور تليق بشخصيته.

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