القاهرة - لايف ستايل
قال المطرب الشاب محمد عباس إنه سعيد لحصوله على لقب أفضل مطرب صاعد للمرة الثانية، متمنيا أن يكون التكريم بداية لنجاحات أكثر في عام 2020.وكشف عباس حقيقة اعتزاله الغناء قائلا: "لم أقل إنني قررت اعتزال الغناء ولكني كنت أفكر في الأمر فقط بسبب ما يدور في الوسط الفني ولكن لم أحسم الأمر، معلنا أنه سيقوم بطرح ألبوم غنائي في ليلة رأس السنة".
وتابع: "قمت بالتحضير للألبوم لمدة عامين وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور فأنا حريص على تقديم شىء مختلف للجمهور، ويضم الألبوم الجديد 12 أغنية تعاون فيهم مع تامر حسين ومدين ومحمد يحيى وسلمى رشيد وكذلك 4 أغاني من ألحانه". وأعرب عن تمنياته بخوض تجربة التمثيل في الموسم الرمضاني المقبل عن طريق تقديم دور تليق بشخصيته.
قد يهمك أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر المطرب محمد عباس يؤكّد أنه سيقوم بطرح ألبوم في ليلة رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.