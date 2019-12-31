شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل " الأخ الكبير" على قناة CBC..و محمد رجب: "على بركة الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قناة CBC، يوم السبت القادم مسلسل " الأخ الكبير" للنجم محمد رجب على شاشتها، كما نشر محمد رجب صورة بوستر المسلسل عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا:" علي بركة الله .. انتظرونا يوم 4/1".



محمد رجب

ومسلسل " الأخ الكبير"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث .

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والأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد اخر من الفنانين، وتجسد الفنانة هبة مجدي دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رجب فى مسلسل "الأخ الكبير".

وعرض للنجم محمد رجب، فى شهر رمضان الماضى، مسلسل " علامة استفهام" وعرض على قنوات الحياة، cbc ،ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.

وأدى النجم محمد رجب، الاربعاء الماضى، مناسك العمرة برفقه أصدقائه، وشارك رجب صورا أثناء أدائه العمرة من أمام الكعبة، عبر حسابه على انستجرام، وكتب محمد رجب على الصور، قائلا:"ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلي غيرك لا تكلنا وعلي الايمان والاسلام الكامل جمعا توفنا وانت راض عنا"، وكتبت له الفنانة دينا فؤاد، قائلة:" ربنا يتقبل"، كما كتب له متابعيه:" ربنا يتقبل، عمرة مقبولة، تقبل الله".