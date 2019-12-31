شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى فؤاد أحدث المنضمين إلى مسلسل "ولاد إمبابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة نجوى فؤاد إلى فريق عمل مسلسل "ولاد إمبابة" مع الفنانين سعد الصغير وشمس وأحمد شيبة ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف ومحمد فاروق ومطربي المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين من تأليف أيمن بكري وإخراج حاتم صلاح الدين، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية وتظهر من خلاله بشكل مختلف ومن المفترض أن تبدأ تصوير أولى مشاهدها خلال الأيام المقبلة .

آخرأعمال الفنانة نجوى فؤاد مسلسل " أرض النفاق " المأخوذ عن رواية أدبية تتناول المجتمع المصرى والعربى فى نهاية الأربعينات فى إطار خيالى فانتازى، ولكنها واقعية فى نفس الوقت، وشارك فى بطولة المسلسل الفنان محمد هنيدى وهنا شيحة ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت وعدد آخر من الفنانين وسيناريو وحوار أحمد عبد الله.

وظهرت نجوى فؤاد أيضا كضيفة شرف في مسلسل "لأعلى سعر" مع النجمتين نيللى كريم وزينة إضافة إلى أحمد فهمى ونبيل الحلفاوى وسارة سلامة وسلوى محمد على ورحمة حسن ومحمد علاء ومحمد حاتم وأحمد مجدى وفيدرا ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

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وكشفت لنا نجوى فؤاد فى تصريحات سابقة أن سر الرعشة التى اشتهرت بها فى رقصاتها والتى كانت من أكبر أسباب نجاحها كان سببها البرد وأوضحت أنها رقصت لأول مرة فى حياتها أمام الجمهور فى كازينو صحارى سيتى فى ليلة شديدة البرودة، وصعدت إلى المسرح، فشعرت وكأنها تقف على كومة من الثلج وبدأت ترقص وهى ترتجف.

وتابعت: "كان جسدى يرتعش بشدة بسبب البرد الشديد، وإذا بالجمهور يصفق طويلا، حيث أعجب بهذه الرعشة اللاإرادية، ومنذ ذلك اليوم أخذت أدرب نفسى على هذه الرعشة حتى أصبحت الأن شيئاً طبيعيا فى الرقص.