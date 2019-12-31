شكرا لقرائتكم خبر عن "مشينا صح مش عاجب".. رسالة آيتن عامر وأروى جودة لعام 2019 قبل رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت النجمتان آيتن عامر وأروى جودة عام 2019 بفيديو جديد على "إنستجرام"، وجهتا فيه رسالة لعام 2019، فأيتن عامر بخفة دمها المعروفة، وعفويتها التى يحبها متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى، قامت بالغناء فى الشارع، بينما رقصت أروى على الأغنية.

ونشرت أيتن فيديو لها وهى فى أحد الشوارع مع صديقتها، وهى تغنى "مشينا صح مش عاجب.. والغلط مش سكتنا.. على إيه بترفع الحاجب .. ابعدى بقى بقى".

وتفاعل الجمهور مع أيتن عامر وأروى جودة، من خلال التعليقات والإعجابات التى انهالت على الفيديو.

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وتشارك أيتن فى مسرحية "عطل فنى"، التى ستبدأ بعد 8 أيام فى الرياض، مع كل من هشام ماجد وشيكو وأكرم حسنى، وإخراج أوتاكا، وتأليف أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج، وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عددا من الأفلام الكوميدية وأيضا المسلسلات خلال السنوات الماضية.

كما تشارك أيتن فى بطولة مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، فكرة محمد سيد بشير وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تعد أيتن ثالث المنضمين إلى أسرة العمل بعد أحمد مجدى ودياب.

وتواصل أيتن تصوير مشاهدها فى مسلسل "الأخ الكبير" من 45 حلقة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، راندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين.