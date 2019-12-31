شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة:" عام يودعنا ليأخذ معه ما أبكانا وأحزننا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة أصالة، رسالة إلى جمهورها وأصدقائها وأسرتها بمناسبة العام الجديد عبرحسابها على إنستجرام، في الساعات الأخيرة من عام 2019 .

وكتبت أصالة، قائلة:" عام يودّعنا بآخرصباح ليبدأ الجديد غداً ، ليأخذ معه ما أبكانا وأحزننا، ويأخذ الضّعف المُهين، والانكسار الّذي أرهقنا، ونعد أنفسنا بعام جديد، بمشاعر أجمل وأكثر نضارة لنشعّ لمنّ حولنا فرحاً وأملّ، ولعائلتي الغالية الحبيبة الّتي ناضلت منّ أجلي، وأصدقائي الأوفياء الّذين لايميلون لو مالت الحياة، أعدكم جميعاً بأنّ أكون كما أتمنّى أنّ أكون، ليس هو فقط عام جديد، بلّ هو تذكار لأنّ نتغيّرونتجدّد ونعدو، كلّ عام وجميعنا بخيروبلادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبّتنا بألّف خير".



أصالة

كما شوقت الفنانة أصالة جمهورها من خلال برومو كليب جديد، من المقرر طرحه قريبا خلال العام القبل 2020، والذى مازال يتسم بالغموض، حيث تجلس أصالة على كرسى أبيض تخفى وجهها، إلا أنه فى تلك المرة علقت قائلة :"شامخ قريبا 2020".

Advertisements

وودعت الفنانة أصالة العام الحالى 2019 بآخر حفل لها، فى دولة الكويت، حيث وعدت جمهورها من قبل بحوار وفضفضة من القلب، وذلك بعد نجاح حفلها الأخير فى موسم الدرعية الذى أقيم تحت عنوان "ببعض من ذكرياتى.. تركى"، والذى جمعها بالفنانة أنغام رغم الخلافات.

ونشرت الفنانة أصالة صورة لها، وعلقت عليها: "نستمتع بآخر حفلة بـ2019.. لنلتقى بعد كمّ يوم بسنة جديدة وكل احتفال وأنتم بخير ومسلطنين"، وخلال حفلها الأخير بالكويت، قالت صولا "يُسعدنى أنّ أختتمّ حفلاتى هذا العامّ فى الكويت الحبيبة، وسيكون لنا حوار فيه بعض من الفضفضة عنّ أحداث العام الّذى اقترب من نهايته، سأغنّى ونحكى حكايات من القلّب، بحلوها ومرّها، ونصنع معاً ذكرى نهاية هذا العام فى الكويت".

وكتبت الفنانة أصالة - عن حفلها في الدرعية - كلمة رقيقة عن الشاعر تركى، قائلة: "هذه الليلة لن تكون لتكريم موهوب كبير فى مجال الشّعروالموسيقى فقط، بل سنحتفل بذكرياتنا معه على مرّ السنين بأعمال قوّمت مشاعرنا، وهذّبت سمعا، ورتّبت أحلامنا، فجعلت منّها واقع نحياه معه فى دقائق تختصر أزمان، له تعابير لا يقوى عليها سواه، جرىء حسّاس، وعميق جدّاً وبسيط".