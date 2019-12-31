شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية مقطوعة موسيقية ألفها انتوني هوبكنز عند عمر الـ77.. في عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم العالمي السير انتوني هوبكنز بعيد ميلاده ال 82 وسط احتفاء من جانب محبيه وعشاقه من كل مكان ممن تعلقوا بأدواره السينمائية الذي لعبها ببراعة طوال مشواره السينمائي الذي برز فيه كواحد من أهم نجوم السينما العالمية حتي صار مدرسة في حد ذاته بفضل الموهبة الذي تمتع بها حتي استحق الممثل البريطاني لقب سير تتويجاً علي عطاءه الفني في عالم التمثيل.

ولكن علي جانب آخرربما لا يعلم كثيرون من عشاق النجم الشهير أنه لديه اهتمامات موسيقية، ويعشق الموسيقي إلي حد كبير، وتحديداً الكلاسيكية الذي كان يفضل أن تكون مسيرته فيها قبل أن ينشغل بالتمثيل ويبتعد عن الموسيقي الذي كشف عن موهبته فيها قبل 5 سنوات حين ألف مقطوعة موسيقية وهو في الـ 77 من عمره.

هوبكنز ألف مقطوعة موسيقية كلاسيكية كبيرة احتاجت إلي العشرات من العازفين، وقام بتقديم الأوركسترا الهولندي الشهير أندريه ليون ماري نيكولا، قائد أوركسترا يوهان شتراوس لعزف الفالس، بعدما عرضها عليه انتوني بدوره لينبهر بها العازف الشهير، وتنال ردود فعل واسعة مثلما يظهر خلال الفيديو التالي.

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