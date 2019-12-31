شكرا لقرائتكم خبر عن فرنش مونتانا يحصل على سيارة "بوجاتى" جديدة بعد رحلة مرضه.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض النجم العالمي فرنش مونتانا، منذ أسابيع قليلة، لإزمة صحية كبيرة انتقل على اثرها إلى إحدى المستشفيات من أجل المتابعة الدورية للاطمئنان على صحته، واحتجز لأيام داخل المستشفي حتى تم شفاءه تماما، والذي أكد الاطباء انه نتيجة أجهاد كبير بسبب الحفلات الأخيرة التي أجراها في عدة دول متتالية وبدون راحه، فشارك النجم صاحب الـ 36 عاماً في أربعة حفلات في أربعة ايام ببلاد مختلفة وبدون راحة.

وسرعان ما آفاق النجم العالمي من تلك الأزمة الصحية، وطمأن جمهوره ومحبيه بنشر صورة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" حيث ظهر وما زال جسده موصول بالأجهزة الطبية حيث يوضع النجم الشهير البالغ من العمر (36 عامًا) تحت الملاحظة.

وكافئ مونتانا نفسه بعد انتهاء فترة علاجه، وقام بشراء سيارة جديدة من نوعية "بوجاتى" الشهيرة، التي صممت خصيصاً بمواصفات خاصة من أجل باللون الأزرق، والتي وصل سعرها لـ 1.5 مليون دولار وفقاً لتقرير صحيفة TMZ.

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وحرص مونتانا منذ قليل على مشاركة جمهوره مقطع فيديو للسيارة الجديدة التي امتلكاه، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع الصورالشهير انستجرام، مقطع يظهر من خلاله تجربته للسيارة داخل مرآب منزله، موضحاً لمتابعيه أن المواصفات التي اضافها للسيارة، والتي حرصت الشركة على تسليمه أياها قبل العام الجديد، من أجل الاحتفال بالسنة الجديدة داخل سيارته الفارهة.





واستلم النجم العالمي سيارته التي تم نقلها إلية عن طريق Wires Only Luxury Car Dealer الخاصة بحماية السيارات من الخدوش اثناء تواجده في ولاية لاس فيجاس بأمريكا.