fast 9 وجيمس بوند ومولان... أفلام لازم تشوفها عام 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن شهد العام الحالي، عددا كبيرا من الأعمال السينمائية التي حققت أرقاماً قياسية في شباك التذاكر والجوائز العالمية، يأتي عام 2020 مليئاً بالأعمال التي ينتظرها عشاق السينما والتي من المتوقع لها أن تكسر بعض الأرقام القياسية التي حققتها أجزاؤهم الأولي مثل الجزء التاسع من سلسلة أفلام Fast & Furious 9 المقرر له أن يعرض في مايو المقبل بدور العرض السينمائي، بالإضافة إلى الفيلم الجديد لسلسلة جيمس بوند الشهيرة المقرر عرضه في إبريل المقبل.



Fast9

وفي قائمة لأهم العروض السينمائية التي ينتظرها العام المقبل جاء الجزء التاسع من سلسلة fast 9 في المقدمة والتي يقود بطولتها الممثل العالمي فإن ديزل وعدد كبير من النجوم، مثل الممثلة كاردي بي ألتي انضمت مؤخراً لطاقم العمل، في ظل غياب عدد كبير من أبطال السلسلة مثل الممثل العالمي دوين جونسون والممثل العالمي جايسون ستاثام.

وجاءت القائمة كالتالي، فيلم No Time to Die المقرر عرضه يوم 2 إبريل، ويشارك في بطولته الممثل ذات الأصول المصرية رامي مالك في دور الشرير والمقرر ان يكون اخر اجزاء الممثل دانيال كريج لتجسيد شخصية العميل البريطاني "جيمس بوند"، كما شهدت القائمة فيلم Mulan المقرر عرضه يوم 27 مارس القادم، ويحكي الفيلم قصة الفتاة مولان التي تتنكر كرجل لتحارب بدلا من والدها المريض في الجيش الإمبراطوري الصيني.



No Time to Die

كما ضمت القائمة فيلم Black Widow للمثلة العالمية سكارليت جوهانسون والمقرر عرضه يوم 1 مايو القادم، بالإضافة إلى فيلم Wonder Woman 1984 التي تقوم ببطولته الممثلة العالمية جال جادوت وسيعرض يوم 5 يونيو في دور السينمات، وفيلم Top Gun: Maverick للممثل العالمي توم كروز، والمقرر عرضه يوم 17 يوليو.



Black Widow

وشهدت القائمة ايضاً فيلم Bill and Ted Face the Music للمثل العالمي كيانو ريفز المقرر عرضه في أغسطس القادم، بالإضافة إلى فيلم The Eternals بطولة الممثلة العالمية إنجلينا جولي والمقرر طرحه في نوفمبر المقبل.