شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يقدم أحد المواهب الشابة: من أجمل الأصوات اللى ممكن تسمعوها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب مصطفي قمر، على تقديم أحد المواهب الشابة في منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، ونشر صورتهما معاً وكتب "الشاب الطيب اللي واقف جنبي ده من أجمل الأصوات اللي ممكن تسمعوها ده فنان بجد انا قدمته قبل كدة في بعض حفلاتي والمفاجأة بقي أنى ملحن له غنوة تجنن كلمات الشاعر عوض بدوي وتوزيع الرائع عادل حقي استنوا سيف في غنوة اسمها "معقولة" قريب جدا ولو عايزين تسمعوا جزء منها حاسمعهالكم بصوت سيف البوست الجاي باذن الله، مبرووووك ياسيف".

كما شارك قمر، أول أمس، جمهوره، ببعض الصور اثناء اداءه مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، والتي علق عليها قائلاً "بصوا بقى سيبوكوا من الشغل والفن شوية، أنا عايز اقولكوا حاجة أجمل، لا مش أجمل دى أجمل حاجة فى الدنيا اللى هى أنك تعمل عمرة أو تحج لبيت الله، أنا عندى حاجات كتير حاحكيلكوا عنها، أما دلوقتى بقى فربنا يوعدكوا زيى بزيارة المسجد النبوى ويحصلكوا نفحة زى اللى حصلتلى".





يذكر أن مصطفى قمر سيحيى حفلا فنيا ضمن حفلات رأس السنة، يوم 31 ديسمبر الحالى، فى أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية وهى مسقط رأسه، ومن المقرر خلال الحفل أن يقدم أغانى ألبومه الجديد، الذى طرحه خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيه القديمة.

وضم ألبوم مصطفى قمر الأخير 12 أغنية، منها "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم. وغيرهما.