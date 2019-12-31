مع اقتراب ذكرى مولده.. فيلم عن حياة أحمد منيب وأغنية تقدم لأول مرة‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

مع اقتراب الذكرى الـ94 لميلاد أحمد منيب، والتي تحل يوم السبت المقبل 4 فبراير، يستعد قطاع الإنتاج المتميز فى قطاع قنوات النيل المتخصصة، برئاسة عادل العبساوي لتقديم فيلما عن حياة الموسيقار الراحل.

خالد منيب نجل الفنان الراحل تحدث لـ"الخليج 365" عن الفيلم ،وقال ،:"صاحب الفكرة هو مدير الإنتاج إسماعيل يوسف، وهو الذي قام بتقديمها إلى رئيس إدارة القطاع المتميز عادل العبساوي، الذي رحب جدا بها، و يقوم بإخراج الفيلم المخرج حلمي عبد المجيد، بينما يتولى كتابة السيناريو والحوار شريف عبد المجيد، وحتى الآن وبحكم التشابه في الملامح مع الوالد، أنا المرشح لتقديم شخصيته بالعمل".

وأضاف خالد: "العمل على الفيلم جاء بالتزامن مع استعداد قطاع الإنتاج المتميز، لتصوير كليب أغنية بعنوان ""صوصوصو "، كلمات الشاعر الكبير مجدي نجيب، ولحنها الراحل أحمد منيب منذ 31 عاما، ولم نكشف عنه من قبل، وقام الموزع ماجد عرابي بالتوزيع الموسيقى لها، ويشارك في غنائها كورال الهيئة الوطنية للإعلام بقياده د. منال محروس، ويقوم بإخراجها المخرج عمرو عابدين".