بالصور.. يحيى الفخراني يسلم جوائز "كايرو شو" لشباب المسرحيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شهد مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر، مساء أمس الاثنين 30 ديسمبر، حفل تسليم جوائز مسابقتها لشباب المسرحيين والتي تم إعلان نتيجتها في يوليو الماضي.

وقام النجم الكبير يحيى الفخراني بتسليم الجوائز للفائزين، وذلك بحضور أعضاء لجنة التحكيم، كما أعرب عن سعادته بالمبدعين الشباب في كافة المجالات مؤكدًا إيمانه بهم وبقدراتهم.

وأشاد المخرج الكبير عصام السيد عضو لجنة التحكيم بالمسابقة بالدور التنويري الذي تقوم به كايرو شو باعتبارها أول جهة إنتاجية من القطاع الخاص تنظم وتمول جائزة لشباب المبدعين.

بالإضافة للدور الكبير الذي لعبته خلال الفترة الماضية في إنعاش المسرح المصري ومنح الفرصة لمخرجين شباب مثل تامر كرم، وتابع: "ما تقوم به كايرو شو يطلق عليه، حركة مسرحية".

بينما أكد الكاتب الصحفي محمد هاني الشريك المؤسس لكايرو شو، أن مصر غنية بالمبدعين والمواهب أكثر من أي وقت مضى، في كافة المجالات وإتاحة الفرصة أمام هؤلاء ستعيد الفن المصري لموقعه الطبيعي في صدارة الصدارة.

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مؤكدا أن هذا سينعكس إيجابا على المجتمع ككل، لافتا أن كايرو شو تحاول أن تقوم ولو بجزء صغير في تلك النهضة الفنية التي تحتاجها مصر، وستحرص دائما على دعم شباب المبدعين من الكتاب وغيرهم.

يذكر أن الفائزين هم الكاتب أكرم مصطفى الفائز بالجائزة الأولى وقيمتها 75 ألف جنيه عن النص المسرحي"مرة واحد صالح"، والكاتب أحمد الملواني الفائز بالجائزة الثانية وقيمتها 50 ألف جنيه عن النص المسرحي "ع الهوا".

بينما فاز بالجائزة الثالثة مناصفة وقيمتها 40 ألف جنيه الكاتب أسامة محمد عن نص "بيت العز"، والكاتب سامح عثمان عن نص"أربعين على كام"، كما تم أيضا تسليم شهادات تقدير لمؤلفي النصوص التي وصلت للقائمة القصيرة

أعضاء لجنة التحكيم هم المخرج الكبير عصام السيد، والناقدة الكبيرة عبلة الرويني، والكاتب دكتور مدحت العدل، والكاتب دكتور حاتم حافظ والإعلامي محمد هاني.

وتولت تقديم الحفل الفنانة الشابة هبة مجدي، إحدى نجمات كايرو شو التي تشارك الفنان يحيى الفخراني بطولة مسرحية "الملك لير"، وحضر الحفل أيضا أعضاء لجنة القراءة التي تشكلت من مبدعي كايرو شو المخرجين الشباب تامر كرم ومحمد الصغير ومروة رضوان.