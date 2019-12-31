مصطفى قمر مشيدًا بصوت فنان شاب: "من أجمل الأصوات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أشاد الفنان مصطفى قمر، بصوت المطرب الشاب "سيف"، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق: "الشاب الطيب اللي واقف جنبي ده من أجمل الأصوات اللي ممكن تسمعوها، ده فنان بجد، أنا قدمته قبل كده في بعض حفلاتي، والمفاجأة بقى إني ملحن له غنوة تجنن".

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وتابع: "الأغنية من كلمات الشاعر عوض بدوي، وتوزيع الرائع عادل حقي، استنوا سيف في غنوة اسمها (معقولة)، مبروك يا سيف".

من ناحية أخرى، يعقد مصطفى قمر جلسات عمل لتحضيرات الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم"، وهو من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.