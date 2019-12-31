اليوم.. شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يغلق باب التقدم لدورته الـخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، إن آخر موعد لاستلام الأعمال المسرحية المترشحة لمسابقات المهرجان (مسابقة العروض الكبرى، مسابقة المونودراما، مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية)، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 حتيى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وأوضح أنه لا توجد نية داخل إدارة المهرجان لمد فترة استقبال العروض نظرًا لكثرة العروض التي تقدمت بالفعل والتي تم استقبالها خلال الأشهر الماضية والتي تجاوزت الـ 100 عرض مسرحي.

وتنطلق الدورة الخامسة للمهرجان، بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام في الفترة من ١حتى ٧ أبريل عام 2020 وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف.