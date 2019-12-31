تراند اليوم : استدعاء زوج فنانة شهيرة بعد القبض عليها في فضيحة«مخلة بالشرف»

بعد القبض عليها برفقة شقيقتها، قررت الشرطة القضائية استدعاء "محمد ترك"، زوج الفنانة المغربية الشهيرة دنيا بطمة، للاستماع إليه على خلفية فضيحة الابتزاز والتشهير ونشر صور جنسية لفنانات ومشاهير عبر حساب "حمزة مون بيبي".
وكشفت مصادر مطلعة حسب موقع "أخبارنا"، أنه تم التحقيق مع"ترك" حول مدى معرفته وعلمه بـ"تورط" زوجته دنيا باطمة بالوقوف وراء الحساب المشبوه.
فيما قرر قاضي التحقيق بابتدائية مراكش ، إطلاق سراح الفنانة المغربية على ذمة التحقيقات وتحديد 10 فبراير 2020 كتاريخ لأولى جلسات المحاكمة.
وأوضح مصدر مطلع أن الفنانة تتابع بتهمتي "المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وبث أقوال وصور تمس بسمعة الغير دون الموافقة المبدئية للمعنيين بالأمر".
كما قرر قاضي التحقيق أن تؤدي الفنانة المذكورة وشقيقتها كفالة مالية قدرها حسب بعض المصادر، 40 مليون سنتيم (30 مليون للفنانة و10 لشقيقتها ابتسام).